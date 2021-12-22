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44 минуты назад

Пашаев заявил, что Ефремов "пользуется авторитетом" в колонии

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что осужденный за смертельное ДТП артист "хорошо" встретит Новый год в колонии, так как "пользуется авторитетом" среди сокамерников.

"Я уверен, что Ефремов хорошо встретит Новый год, у него все будет хорошо. Он пользуется авторитетом среди сокамерников, говорят, что все нормально. Все, что позволяет закон, он делает, недавно даже фильм снял", - рассказал Пашаев.

Он добавил, что существуют российские колонии, куда "часто ходят журналисты" с целью показать, что заключенные содержатся в хороших условиях. Ефремов может нормально жить в условиях ограничения свободы, потому что он "не глупый человек" и к тому же заслуженный артист России, заверил Пашаев.

8 июня 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области.

Ранее фильм Ефремова по "преступлению и наказанию" победил в конкурсе среди осужденных.

Шоу-бизнес,Видео,Эльман Пашаев,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,
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