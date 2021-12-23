Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона отметила свое шестилетие. Событие в своем Instagram освещала сама Бородина. Она решила преподнести ребенку на торжество новый iPhone последней модели.

Фото: Instagram Instagram

Телеведущая организовала небольшой праздник для дочери, пригласив нескольких аниматоров, которые развлекали Теону. На празднике присутствовала только ее старшая сестра. После этого девочка уехала на встречу с отцом. Накануне он пообещал Теоне, что в свой день рождения она сможет прийти в "Детский мир" и купить все, что захочет.