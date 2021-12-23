Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона отметила свое шестилетие. Событие в своем Instagram освещала сама Бородина. Она решила преподнести ребенку на торжество новый iPhone последней модели.
Телеведущая организовала небольшой праздник для дочери, пригласив нескольких аниматоров, которые развлекали Теону. На празднике присутствовала только ее старшая сестра. После этого девочка уехала на встречу с отцом. Накануне он пообещал Теоне, что в свой день рождения она сможет прийти в "Детский мир" и купить все, что захочет.
Бизнесмен сдержал обещание – из магазина Теона вышла с двумя большими пакетами. Ранее Бородина высмеяла Омарова и его девушку за "паленые" часы. Летом 2021 года Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Брак продлился шесть лет и распался, по словам Бородиной, из-за непростительного поступка Омарова. На судебном заседании экс-супруги не присутствовали, их представляли адвокаты.