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37 минут назад

Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной Теона отметила свое шестилетие. Событие в своем Instagram освещала сама Бородина. Она решила преподнести ребенку на торжество новый iPhone последней модели.

Бородина подарила шестилетней дочери новый iPhone
Фото: InstagramInstagram

Телеведущая организовала небольшой праздник для дочери, пригласив нескольких аниматоров, которые развлекали Теону. На празднике присутствовала только ее старшая сестра. После этого девочка уехала на встречу с отцом. Накануне он пообещал Теоне, что в свой день рождения она сможет прийти в "Детский мир" и купить все, что захочет.

Бизнесмен сдержал обещание – из магазина Теона вышла с двумя большими пакетами. Ранее Бородина высмеяла Омарова и его девушку за "паленые" часы. Летом 2021 года Бородина развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым. Брак продлился шесть лет и распался, по словам Бородиной, из-за непростительного поступка Омарова. На судебном заседании экс-супруги не присутствовали, их представляли адвокаты.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,Детский мир,
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