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19 минут назад

Бородина похвасталась новогодним подарком за 1,5 миллиона рублей

Российская телеведущая Ксения Бородина показала подписчикам дорогостоящее украшение, которое она получила в качестве подарка в преддверии Нового года. Соответсвующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Бородина похвасталась новогодним подарком за ₽1,5 млн
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На размещенных видео знаменитость демонстрирует золотые серьги с крупными изумрудами, обрамленными бриллиантами. Известно, что драгоценности произведены ювелирным брендом Esfir Jewellery Atelier, их стоимость составляет более 1,5 миллиона рублей. В Instagram-аккаунте компании отмечается, что изумруды добыты в Замбии и весят 2,5 карата каждый.

«Посмотрите, какой подарочек красивый новогодний пришел — серьги. Я так люблю изумруды! Кстати, заранее обговорили бюджет и учли все мои пожелания, дизайн», — похвасталась Бородина на кадрах ролика.

В ноябре Бородина преподнесла матери Инне роскошный подарок в честь 61-го дня рождения. Она подарила родительнице украшение ювелирного дома Cartier, а именно часы Panthere из розового золота, стоимость которых составляет 2,1 миллиона рублей. Изделие с кварцевым циферблатом и механизмом было украшено дорожкой из бриллиантов.

Шоу-бизнес,Ксения Бородина,
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