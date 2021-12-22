В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
13 минут назад

«Дим, где ты? Я тебя не вижу»: Бузова попыталась задеть бывшего мужа Тарасова на публике

Ольга Бузова посетила светское мероприятие в том же платье, в каком Марго Овсянникова снималась в совместном клипе с Дмитрием Тарасовым. Об этом он сообщил Starhit.

Бузова попыталась задеть Тарасова на публике
Фото: InstagramInstagram

По его словам, Бузовой изначально не было даже в списке гостей. Придя на светское мероприятие, российская телезвезда попыталась публично задеть бывшего мужа.

— Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу. Слава Богу, конечно. А, вот он, машет с галерки, — рассказал Тарасов порталу.

Он добавил, что развелся с Бузовой пять лет назад и уже завел новую семью, обрел счастье и надеялся, что все обойдется без скандала. К сожалению, футболисту пришлось ответить своей бывшей любви.

— Я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня, — заключил Тарасов.

За футболиста заступились пользователи социальных сетей и известные персоны. Например, Сергей Лазарев заявил, что Тарасов поступил правильно, по–мужски. Его поддержал и Николай Басков.

Нынешняя супруга футболиста Анастасия Костенко также не оставила без ответа резкое высказывание певицы на премии телеканала Fashion TV. Она парировала слова исполнительницы цитатой из произведения Максима Горького «На дне».

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Сергей Лазарев,Николай Басков,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители