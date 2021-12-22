Бузова попыталась задеть Тарасова на публике

Ольга Бузова посетила светское мероприятие в том же платье, в каком Марго Овсянникова снималась в совместном клипе с Дмитрием Тарасовым. Об этом он сообщил Starhit.

Фото: Instagram Instagram

По его словам, Бузовой изначально не было даже в списке гостей. Придя на светское мероприятие, российская телезвезда попыталась публично задеть бывшего мужа.

— Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? Я тебя не вижу. Слава Богу, конечно. А, вот он, машет с галерки, — рассказал Тарасов порталу.

Он добавил, что развелся с Бузовой пять лет назад и уже завел новую семью, обрел счастье и надеялся, что все обойдется без скандала. К сожалению, футболисту пришлось ответить своей бывшей любви.

— Я понял, что мне надо будет дать ответ, что я и сделал. Я пожелал ей найти свою любовь и стать счастливым человеком, как это произошло у меня, — заключил Тарасов.

За футболиста заступились пользователи социальных сетей и известные персоны. Например, Сергей Лазарев заявил, что Тарасов поступил правильно, по–мужски. Его поддержал и Николай Басков.