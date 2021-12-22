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47 минут назад

Кремлевский дворец планирует взыскать около 2 млн рублей с продюсерского центра Лепса

Государственный Кремлевский дворец (ГКД) подал судебный иск к продюсерскому центру Григория Лепса из-за нарушения договоренностей о проведении юбилейного концерта композитора Юрия Антонова. Об этом сообщил в среду ТАСС пресс-секретарь ГКД Константин Ярошевский.

Кремлевский дворец подал в суд на Лепса
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Здесь вопрос к менеджерам продюсерского центра, которые по непонятным причинам не выполнили со своей стороны условия заключенного с Государственным Кремлевским дворцом договора на проведение концерта народного артиста России Юрия Антонова и самостоятельно приняли решение провести его в другом месте", - пояснил собеседник агентства. Он уточнил, что сумма штрафных санкций, предусмотренных договором, составляет 1,950 млн рублей.

В ГКД обратили внимание, что в данной ситуации пострадали интересы зрителей.

"Организатор не уведомил о новой дате концерта в Кремлевском дворце и без предупреждения решил проводить концерт в "Крокус Сити Холле". Узнав об этом, мы постарались всех максимально оперативно информировать, что концерта у нас не будет по вине продюсерского центра, и приняли решение возвращать зрителям денежные средства за приобретенные ранее билеты", - рассказал пресс-секретарь.

Ярошевский подчеркнул, что "судебный иск подан в отношении именно продюсерского центра и прямого отношения к Григорию Лепсу не имеет".

"У нас замечательные отношения с Григорием Викторовичем, он частый гость на наших концертах, и мы всегда рады встрече с ним", - отметил он.

Агентство ТАСС запросило комментарий продюсерского центра Григория Лепса, ответа пока нет.

Юрий Антонов отметил 75-летие 19 февраля 2020 года. Праздничный концерт был назначен на 5 декабря 2020 года в ГКД, но дважды переносился: сначала на 15 мая 2021 года из-за закрытия зала на фоне пандемии коронавируса, а потом вновь был отложен из-за болезни артиста. Согласно данным сайтов по продаже билетов, теперь композитор намерен выступить 7 апреля 2022 года в "Крокус Сити Холле".

Шоу-бизнес,Юрий Антонов,Григорий Лепс,ИТАР-ТАСС,
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