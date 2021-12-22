Кремлевский дворец подал в суд на Лепса

"Организатор не уведомил о новой дате концерта в Кремлевском дворце и без предупреждения решил проводить концерт в "Крокус Сити Холле". Узнав об этом, мы постарались всех максимально оперативно информировать, что концерта у нас не будет по вине продюсерского центра, и приняли решение возвращать зрителям денежные средства за приобретенные ранее билеты", - рассказал пресс-секретарь.