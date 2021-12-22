Рэпер Гуф женился

Новая супруга рэпера Гуфа Юлия Королева опубликовала несколько снимков с их свадьбы. В своем Instagram она разместила фото торжества, которое состоялось в красивую дату — 21 декабря 2021 года.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фотографиях видно, что пара сочеталась не в совсем привычных для жениха и невесты нарядах. На Королеве было надето короткое платье, а на Гуфе — серый спортивный костюм и пальто.

«Чтобы ты всегда на меня так смотрел», — подписала Королева серию снимков.

Особого события из своей свадьбы молодожены делать не стали — после росписи в ЗАГСе они отправились праздновать в ресторан.

Напомним, что для Гуфа это уже второй брак — ранее он был женат на Айзе Анохиной, с которой Алексей Долматов (так на самом деле зовут рэпера) прожил шесть лет. В 2010 году у них родился сын Сами, а в 2014 году пара разошлась.