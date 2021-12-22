«Я вам не подружка»: Долина жестко ответила подписчику

Известная российская певица Лариса Долина недавно рассказала своим подписчикам в Instagram, что недавно разведенный Георгий Лепс постепенно выздоравливает после перенесенного им гипертонического криза. Но один из подписчиков усомнился в словах певицы.
Долина опубликовала совместную фотографию с Лепсом и певцом Ваней Дмитриенко. Один из подписчиков отметил, что Лепс заметно похудел.
«Ужас как Григорий похудел, а вы Лариса Саннна обманывали подписчиков, все таки развод, все таки алкоголь и криз, вы нас всех за лохов держите», — написал пользователь.
Он также заметил, что живя напоказ очень трудно скрыть проблемы со здоровьем и снова упрекнул певицу в попытках скрыть истинные причины проблем со здоровьем Лепса.
Ответа долго ждать не пришлось. Долина достаточно жестко осадила комментатора. Она ответила, что никогда в жизни не позволяла себе кого-нибудь обманывать.
«И попридержите свои мысли, не помешало было немного такта и сдержанности. Я вам не подружка, чтобы писать в таком тоне», — заявила Долина комментатору.
Однако ответ певицы не убедил подписчика, он ответил на заявление Долиной тем, что та так и н сказала ничего по существу.
«Вас спросили в прошлых постах, ответ был примерно таким же», — написал он.
Но Лариса Долина оставила очередной укор без внимания.
До этого Долина порассуждала о природе женщин и их роли в мире. Своими умозаключениями она поделилась с подписчиками в новом посте в социальной сети Instagram. Народная артистка призналась, что долго думала над этом темой и пришла к выводу: несмотря на то что женские мысли кажутся абсурдными, в них бывает «много правды».