«Я вам не подружка»: Долина жестко ответила подписчику

Известная российская певица Лариса Долина недавно рассказала своим подписчикам в Instagram, что недавно разведенный Георгий Лепс постепенно выздоравливает после перенесенного им гипертонического криза. Но один из подписчиков усомнился в словах певицы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Долина опубликовала совместную фотографию с Лепсом и певцом Ваней Дмитриенко. Один из подписчиков отметил, что Лепс заметно похудел.

«Ужас как Григорий похудел, а вы Лариса Саннна обманывали подписчиков, все таки развод, все таки алкоголь и криз, вы нас всех за лохов держите», — написал пользователь.

Он также заметил, что живя напоказ очень трудно скрыть проблемы со здоровьем и снова упрекнул певицу в попытках скрыть истинные причины проблем со здоровьем Лепса.

Ответа долго ждать не пришлось. Долина достаточно жестко осадила комментатора. Она ответила, что никогда в жизни не позволяла себе кого-нибудь обманывать.

«И попридержите свои мысли, не помешало было немного такта и сдержанности. Я вам не подружка, чтобы писать в таком тоне», — заявила Долина комментатору.

Однако ответ певицы не убедил подписчика, он ответил на заявление Долиной тем, что та так и н сказала ничего по существу.

«Вас спросили в прошлых постах, ответ был примерно таким же», — написал он.

Но Лариса Долина оставила очередной укор без внимания.