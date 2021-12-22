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1 час назад

Бородину заподозрили в изменах Омарову с его другом

Телеведущую Ксению Бородину заметили в компании приятеля ее бывшего супруга Курбана Омарова — 34-летнего Трофима Симищенко. Как сообщает StarHit, он может быть ее избранником, однако репутация у мужчины среди знакомых непривлекательная, по их словам, мужчина занимался «темными» делами и многим должен денег.

Бородину заподозрили в изменах Омарову с его другом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Курбану на самом деле всегда было жалко Трофима, поэтому он не гнал его взашей, несмотря на все темные делишки. По факту парень всегда занимался какой-то грязной работой — продавал страховые полисы из-под полы, обналичивал деньги. Умудрился перезанимать у всех своих товарищей, поэтому вынужденно переехал жить в другой район. Ну, теперь все кредиторы знают, где его искать», — рассказал изданию неназванный источник.

По слухам, Семищенко и Бородина встречаются. Причем их отношения могли завязаться, пока Бородина еще была замужем, а измена — стать одной из причин развода, поскольку Трофим уже якобы давно хвастается своему окружению, что спит с телеведущей.

«Бедный Курбан, все подозревают его в неверности, а тут, вероятно, все наоборот. Но он, конечно же, не станет публично обвинять Ксюшу в чем-либо. А ей советуем получше спрятать драгоценности, с Трофимом надо держать ухо востро, учитывая количество его долгов», — заявил собеседник.

Напомним, что Бородина и Омаров развелись летом 2021 года. Телеведущая прожила в законном браке с мужем почти шесть лет и за это время у супругов родилась дочь Теона. Сама Бородина признавалась, что задумалась о разводе еще за год до подачи заявления.

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Ксения Бородина,
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