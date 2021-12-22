В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
41 минуту назад

Канделаки высказалась об избиении фигуриста Соловьева

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки резко отреагировала в своем Telegram-канале на избиение в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева.

Канделаки высказалась об избиении фигуриста Соловьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных начали бить его ногами. Фигурист был госпитализирован. Нападавшие задержаны. По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, Дмитрий Соловьев «в тяжелом состоянии, у него сотрясение мозга и внутренние повреждения».

В свою очередь Тина Канделаки, ранее занимавшая должность генерального продюсера спортивного канала «Матч ТВ», отметила, что Соловьев — «не только блестящий спортсмен, но и настоящий мужчина», который «просто хотел, чтобы трэш ток прекратился».

«В итоге, с серьезной травмой наш олимпийский чемпион оказался в больнице. Три ничтожества напали на спортсмена, подобно которому в нашей стране единицы. Все отморозки были задержаны. Разумеется, они будут наказаны — и поделом. Не всех коснулась эволюция, кое-кто так и застрял в палеолите», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Канделаки пожелала Дмитрию Соловьеву скорейшего выздоровления и «возвращения на лед, где он продолжает творить искусство».

Шоу-бизнес,Анна Сидорова,Дмитрий Соловьев,Тина Канделаки,Газпром-медиа,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители