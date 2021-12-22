Канделаки высказалась об избиении фигуриста Соловьева

«В итоге, с серьезной травмой наш олимпийский чемпион оказался в больнице. Три ничтожества напали на спортсмена, подобно которому в нашей стране единицы. Все отморозки были задержаны. Разумеется, они будут наказаны — и поделом. Не всех коснулась эволюция, кое-кто так и застрял в палеолите», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).