Канделаки высказалась об избиении фигуриста Соловьева

Заместитель генерального директора холдинга «Газпром-медиа» Тина Канделаки резко отреагировала в своем Telegram-канале на избиение в Москве фигуриста Дмитрия Соловьева.
Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был избит в столице в ночь на 21 декабря. Спортсмен вступился за свою девушку - двукратную чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову, после этого трое неизвестных начали бить его ногами. Фигурист был госпитализирован. Нападавшие задержаны. По словам олимпийской чемпионки Татьяны Навки, Дмитрий Соловьев «в тяжелом состоянии, у него сотрясение мозга и внутренние повреждения».
В свою очередь Тина Канделаки, ранее занимавшая должность генерального продюсера спортивного канала «Матч ТВ», отметила, что Соловьев — «не только блестящий спортсмен, но и настоящий мужчина», который «просто хотел, чтобы трэш ток прекратился».
«В итоге, с серьезной травмой наш олимпийский чемпион оказался в больнице. Три ничтожества напали на спортсмена, подобно которому в нашей стране единицы. Все отморозки были задержаны. Разумеется, они будут наказаны — и поделом. Не всех коснулась эволюция, кое-кто так и застрял в палеолите», - написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).
Канделаки пожелала Дмитрию Соловьеву скорейшего выздоровления и «возвращения на лед, где он продолжает творить искусство».