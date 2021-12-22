В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
18 минут назад

Лариса Долина случайно раскрыла состояние Лепса после развода

Джазовая певица Лариса Долина раскрыла состояние Григория Лепса после развода, когда опубликовала совместный снимок на своей странице в Instagram. На снимке видно, что исполнитель сильно похудел. Многие пользователи при этом отметили, что несмотря на улыбку, певец не выглядит счастливым.

Лариса Долина раскрыла состояние Лепса после развода
Фото:  Anatoly Lomokhov/Global Look Press Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Подписчики при этом поинтересовались у Долиной состоянием певца, на что исполнительница ответила: «как видите». Известно, что Григорий Лепс и балерина Анна Шаплыкова развелись после 20 лет совместной жизни. Инициатором развода стала Шаплыкова, родившая от музыканта трёх детей.

Ранее Лепс признался, что его госпитализация была связана с высоким давлением. По словам музыканта, в больнице он пробыл один день из-за гипертонического криза. Как пояснил Лепс на своей странице в Instagram, проблемы со здоровьем вызваны переутомлением, а также тем, что ему «уже не 20» лет.

По словам Лепса, у него был гипертонический криз, не очень сильный, но он всё-таки решил лечь в больницу и пробыл там один день. «Мне прокапали и всё в порядке, никаких вопросов к моему здоровью, оказывается, у врачей нет», — сообщил он.

Шоу-бизнес,Лариса Долина,Григорий Лепс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители