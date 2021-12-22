Крус запретила детям пользоваться смартфонами

Известная голливудская актриса Пенелопа Крус призналась, что запретила своим детям пользоваться смартфонами и заходить в социальные сети, передает телеканал CBS.
Звезда кино рассказала, что позволяет старшему сыну Леонардо, которому 10 лет, а также восьмилетней Луне смотреть фильмы и мультфильмы. По словам Крус, это связано с ее воспоминаниями из прошлого: она помнит, как в детстве испытывала невероятное счастье от просмотра телевизора.
Вместе с тем испанка указала, что заводить детям соцсети она не разрешает, пока им не исполнится 16. Крус объяснила, что тем самым оберегает психическое здоровье сына и дочки.
«Мне жаль тех, кто сейчас находится в подростковом возрасте. Мир как будто бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для их мозга, который все еще развивается, нет защиты», – подчеркнула актриса.