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1 час назад

Актриса Пенелопа Крус запретила детям пользоваться смартфонами

Известная голливудская актриса Пенелопа Крус призналась, что запретила своим детям пользоваться смартфонами и заходить в социальные сети, передает телеканал CBS.

Крус запретила детям пользоваться смартфонами
Фото: ReutersReuters

Звезда кино рассказала, что позволяет старшему сыну Леонардо, которому 10 лет, а также восьмилетней Луне смотреть фильмы и мультфильмы. По словам Крус, это связано с ее воспоминаниями из прошлого: она помнит, как в детстве испытывала невероятное счастье от просмотра телевизора.

Вместе с тем испанка указала, что заводить детям соцсети она не разрешает, пока им не исполнится 16. Крус объяснила, что тем самым оберегает психическое здоровье сына и дочки.

«Мне жаль тех, кто сейчас находится в подростковом возрасте. Мир как будто бы проводит над ними какой-то эксперимент. Для их мозга, который все еще развивается, нет защиты», – подчеркнула актриса.

Шоу-бизнес,Пенелопа Крус,CBS,
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