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19 минут назад

В соцсети раскритиковали певца Агаларова за совет разведенному Лепсу

Пользователи Instagram раскритиковали Эмина Агаларова за совет разведенному Григорию Лепсу.

В соцсети раскритиковали певца Агаларова за совет разведенному Лепсу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

20 декабря суд расторг брак Лепса с Анной Шаплыковой. Пара была вместе 20 лет и воспитывала троих детей.

После развода Лепс опубликовал в Instagram пост со словами: «Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше».

В комментариях к публикации отметился певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Он заявил, что жизнь после развода – это «чистый секс».

Слова дважды разведенного музыканта вызвали бурную реакцию среди подписчиц Лепса.

«И это от мужчины к мужчине? Ну и представители Кавказа нынче», «Чистый секс с подстилками? Вряд ли. Затем что, лечение?», «Дорогой Эмин, так и стараешься, чтоб люди потеряли уважение к тебе!! Чистый секс или грязный, это твоя проблема!!!!», «Странно слышать это от мужчины», - написали комментаторы.

Шоу-бизнес,Эмин Агаларов,Григорий Лепс,
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