В соцсети раскритиковали певца Агаларова за совет разведенному Лепсу

Пользователи Instagram раскритиковали Эмина Агаларова за совет разведенному Григорию Лепсу.
20 декабря суд расторг брак Лепса с Анной Шаплыковой. Пара была вместе 20 лет и воспитывала троих детей.
После развода Лепс опубликовал в Instagram пост со словами: «Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше».
В комментариях к публикации отметился певец и бизнесмен Эмин Агаларов. Он заявил, что жизнь после развода – это «чистый секс».
Слова дважды разведенного музыканта вызвали бурную реакцию среди подписчиц Лепса.
«И это от мужчины к мужчине? Ну и представители Кавказа нынче», «Чистый секс с подстилками? Вряд ли. Затем что, лечение?», «Дорогой Эмин, так и стараешься, чтоб люди потеряли уважение к тебе!! Чистый секс или грязный, это твоя проблема!!!!», «Странно слышать это от мужчины», - написали комментаторы.