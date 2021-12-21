В соцсети раскритиковали певца Агаларова за совет разведенному Лепсу

«И это от мужчины к мужчине? Ну и представители Кавказа нынче», «Чистый секс с подстилками? Вряд ли. Затем что, лечение?», «Дорогой Эмин, так и стараешься, чтоб люди потеряли уважение к тебе!! Чистый секс или грязный, это твоя проблема!!!!», «Странно слышать это от мужчины», - написали комментаторы.