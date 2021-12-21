Дорн впервые рассказал о своей жене

«Доверии, благодарности, уважении, всепрощении и терпении. В принципе этого уже достаточно. Конечно, любить долго трудно. Если думать об этом, то трудно, если не думать, то все окей. Я каждый раз нахожу в своей жене новые вещи, за которые начинаю заново ее любить. Вижу, как она превосходит саму себя, меняется, признает ошибки, свои, мои, прощает их. Только за прощение моих ошибок я уже готов любить ее бесконечно. А кроме этого еще много всяких вещей происходит. Мне кажется, что весь стержень меня как личности, в том числе заключается в ней», — заключил Дорн.