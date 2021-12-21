Дорн впервые рассказал о своей жене

Певец Иван Дорн в интервью Youtube-каналу «Скажи Гордеевой» впервые рассказал о своей жене Анастасии Новиковой. Пара вместе уже 14 лет.
«Мы знакомы со школы. С класса седьмого. В параллельных были сначала, но все равно друг друга знали. Но так, чтобы общаться, — нет. Потом в восьмом классе вместе оказались, слились в 8 "Б". И так, собственно, уже до 11 класса. Причем это не было в школе, мы начали отношения после первого курса. И я влюбился, а она — нет. То есть мне нужно было завоевать ее, как самцу», — сказал Дорн.
Певец признался, что песня «Тебя нет сегодня» и клип на нее являются его признанием в любви к жене.
«Я, наверное, делал это неосознанно. Снимаясь с Настей, не осознавал этого. И как бы посвящение нашему семейному очагу этой песней я тоже не осознавал. Но через время я подумал: "Блин, это же ода нашей любви, нашей семьи, нашей целостности". Много всякого могло произойти за эти 14 лет, но мы все равно вместе. И да, наверное, это гимн этому всему, всей этой истории», — подчеркнул Дорн.
Размышляя о любви, певец назвал ее «бесконечно меняющейся формой отношений», которая основывается «на нескольких ключевых чувствах».
«Доверии, благодарности, уважении, всепрощении и терпении. В принципе этого уже достаточно. Конечно, любить долго трудно. Если думать об этом, то трудно, если не думать, то все окей. Я каждый раз нахожу в своей жене новые вещи, за которые начинаю заново ее любить. Вижу, как она превосходит саму себя, меняется, признает ошибки, свои, мои, прощает их. Только за прощение моих ошибок я уже готов любить ее бесконечно. А кроме этого еще много всяких вещей происходит. Мне кажется, что весь стержень меня как личности, в том числе заключается в ней», — заключил Дорн.
Долгие годы певец скрывал подробности своей личной жизни. Даже в свет с супругой он вышел впервые лишь летом этого года. Пара отмечала, что сразу договорилась о том, чтобы не афишировать свою семью. Кроме того, они решили не распространять популярность Дорна на детей — 7-летняя дочь Василиса и 6-летний сын Иван носят фамилию матери.