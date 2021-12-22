Новогоднее выступление Пугачевой можно заказать за 10 млн рублей

Недавно в Сети опубликовали актуальные расценки на новогодние выступления звезд российской эстрады. Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за 10 миллионов рублей, а ее бывшего мужа Филиппа Киркорова — за 8 млн.

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Для тех, кто готов раскошелиться, есть возможность позвать легенд российской рок-музыки. Дороже всего обойдется концерт группировки «Ленинград» — 15 миллионов рублей, Григорий Лепс чуть дешевле — 12 миллионов. Однако самым дорогим артистом неожиданно оказался Андрей Губин, который много лет не дает концертов и отказывается от всех предложений.

«Лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», — рассказывает концертный директор Юрий Борисов.