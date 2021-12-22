В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 73.82EUR 83.32
Войти в почту
37 минут назад

Новогоднее выступление Аллы Пугачевой можно заказать за 10 млн рублей

Недавно в Сети опубликовали актуальные расценки на новогодние выступления звезд российской эстрады. Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за 10 миллионов рублей, а ее бывшего мужа Филиппа Киркорова — за 8 млн.

Новогоднее выступление Пугачевой можно заказать за 10 млн рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Для тех, кто готов раскошелиться, есть возможность позвать легенд российской рок-музыки. Дороже всего обойдется концерт группировки «Ленинград» — 15 миллионов рублей, Григорий Лепс чуть дешевле — 12 миллионов. Однако самым дорогим артистом неожиданно оказался Андрей Губин, который много лет не дает концертов и отказывается от всех предложений.

«Лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», — рассказывает концертный директор Юрий Борисов.

Если заказчик не готов тратить такие суммы, то есть артисты и побюджетнее. Например, Полина Гагарина приедет за три с половиной миллиона. Глюкоза — за один миллион. Послушать у себя Викторию Дайнеко можно за 600 тысяч рублей, Алексея Глызина — за 450 тысяч.

Шоу-бизнес,Андрей Губин,Алексей Глызин,Виктория Дайнеко,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Юрий Борисов,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители