Новогоднее выступление Пугачевой можно заказать за 10 млн рублей

Недавно в Сети опубликовали актуальные расценки на новогодние выступления звезд российской эстрады. Пригласить к себе на праздник Аллу Пугачеву можно за 10 миллионов рублей, а ее бывшего мужа Филиппа Киркорова — за 8 млн.
Для тех, кто готов раскошелиться, есть возможность позвать легенд российской рок-музыки. Дороже всего обойдется концерт группировки «Ленинград» — 15 миллионов рублей, Григорий Лепс чуть дешевле — 12 миллионов. Однако самым дорогим артистом неожиданно оказался Андрей Губин, который много лет не дает концертов и отказывается от всех предложений.
«Лет десять я регулярно от каких-то людей слышу: "Мы даем любые деньги, мы хотим концерт Андрея Губина!" И Андрей Губин все десять лет говорит "нет"», — рассказывает концертный директор Юрий Борисов.
Если заказчик не готов тратить такие суммы, то есть артисты и побюджетнее. Например, Полина Гагарина приедет за три с половиной миллиона. Глюкоза — за один миллион. Послушать у себя Викторию Дайнеко можно за 600 тысяч рублей, Алексея Глызина — за 450 тысяч.