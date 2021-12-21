Киркоров признался, о чем хотел бы спросить Путина

«Я бы спросил, как скоро закончится этот ужас, связанный с пандемией? И когда мы сможем вздохнуть свободно все без масок? Давайте приложим все усилия, чтобы люди перестали болеть и умирать. Это самое главное», - заявил артист.

23 декабря Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Она пройдет в очном формате в столичном выставочном комплексе «Манеж». На встрече будут присутствовать около 500 журналистов. В этом году свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет - Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия. Всем приглашенным журналистам будет необходимо сдать три ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.