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1 час назад

Киркоров признался, о чем хотел бы спросить Путина

Певец Филипп Киркоров рассказал, о чем хотел бы спросить президента России Владимира Путина на большой пресс-конференции главы государства, запланированной на 23 декабря.

Киркоров признался, о чем хотел бы спросить Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Киркоров признался News.ru, что самым наболевшим вопросом для него является ситуация с коронавирусом. \

«Я бы спросил, как скоро закончится этот ужас, связанный с пандемией? И когда мы сможем вздохнуть свободно все без масок? Давайте приложим все усилия, чтобы люди перестали болеть и умирать. Это самое главное», - заявил артист.

23 декабря Владимир Путин проведет ежегодную большую пресс-конференцию. Она пройдет в очном формате в столичном выставочном комплексе «Манеж». На встрече будут присутствовать около 500 журналистов. В этом году свободной аккредитации на пресс-конференцию не будет - Кремль сам выберет представителей СМИ для освещения мероприятия. Всем приглашенным журналистам будет необходимо сдать три ПЦР-теста на наличие коронавирусной инфекции.

Шоу-бизнес,Филипп Киркоров,Владимир Путин,
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