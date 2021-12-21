Лазарев поддержал Тарасова в скандале с Бузовой

Музыкант Сергей Лазарев поддержал Дмитрия Тарасова после скандала с его бывшей женой Ольгой Бузовой. В своем Instagram певец счел слова телеведущей слишком резкими, встав на сторону футболиста.

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В ходе награждения Fashion TV Бузова напомнила Тарасову об их разводе и заявила, что сейчас спортсмен «кусает локти» глядя на «самую популярную девушку страны», которую он упустил. Тарасов же ответ спокойно пожелал ей женского счастья и найти такую же любовь, которую встретил он.

«Не знаю всей истории конфликта, но считаю, что Дмитрий отреагировал по-мужски!», — написал Лазарев.

Подписчики же разделились во мнениях. Некоторые считают, что ей вовсе не стоило обращать внимание на Дмитрия, а другие считают, что Бузова сделала все правильно, раскритиковав Тарасова публично.