Психолог объяснил срыв Бузовой на бывшего мужа

Ольга Бузова попыталась публично унизить бывшего мужа Дмитрия Тарасова на премии Fashion TV. Она прямо со сцены обратилась к экс-супругу и заявила – футболист жалеет, что потерял такую успешную и популярную женщину. «ФедералПресс» попросил психолога Марину Гладышеву объяснить, зачем поп-дива ковыряется в прошлом.

«Зачастую, находясь в отношениях, мы строим отношения не с живым человеком, а со своими представлениями о человеке и о том, как он к нам относится. Женщина хочет встретить принца на белом коне и приписывает живому мужчине эти качества. Мужчина считает, что его подруга настроена на брак и семью, и бывает неприятно удивлен, когда обнаруживает рядом с собой живую женщину, у которой совершенно иные цели и ценности», – говорит практикующий психолог Марина Гладышева.

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Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов – идеальный пример несбывшихся ожиданий. Она хотела любви из добрых сказок, так чтобы один раз и на всю жизнь, он – семью и детишек. Но поп-дива выбрала карьеру, а футболист не стал ждать, а нашел другую, разделяющую планы на жизнь.

Развелась парочка еще в 2016, но проектировать друг на друге определенный образ из головы не перестала.

«Человек приписывает кому-то или чему-то собственные мысли, чувства, мотивы, черты характера и так далее, полагая, что он воспринял что-то приходящее извне, а не изнутри самого себя», – объясняет эксперт.

Так, Бузова считает Тарасова все тем же влюбленным в нее футболистом, который кусает локти – потерял звезду. Но на самом деле, спортсмен давно остыл и счастлив с другой. Слова Бузовой вряд ли его задели, она сгоряча опиралась на собственные ощущения, а не на реальные факты.

«Чтобы она ни вкладывала в свой посыл – желание унизить, показать, каких высот она достигла, передать сожаление о распавшихся отношениях, упрочить свои ценности в своих же глазах или просто хайпануть – это все отношения не с живым человеком, а с представлениями о нем. Поэтому и относятся они только к Ольге Бузовой, но никак не могут унизить ее бывшего мужа или других людей», – подводит итог психолог.