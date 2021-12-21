Пострадавшая при пожаре Хлебникова остается в больнице

Певица Марина Хлебникова остается в стабильно тяжелом состоянии — артистка все еще находится в больнице. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

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По информации телеканала, 56-летняя артистка восстанавливается после ожогов и процесс займет много времени. Певица разговаривает, а недавно к ней начали ненадолго пускать родных.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, эпицентром возгорания оказалась кровать певицы — женщина уснула с зажженной сигаретой.

Марина получила серьезные ожоги лица и тела. Врачи ввели ее в медикаментозную кому, а установить ее личность удалось лишь при опросе родственников.