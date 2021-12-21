«Неживое лицо»: Долина шокировала поклонников

Певица Лариса Долина шокировала поклонников, представ перед ними в новом образе. На этот раз преображение 66-летней артистки показал актер Вячеслав Манучаров, который опубликовал фотографию с певицей в своем Instagram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Фейерверк и салют, и искрит вино в бокалах. В ноль часов, ноль минут все начнем с начала. С невероятной и любимой Ларисой Александровной», — написал он.

На снимке перед выступлением Долина надела черный блестящий костюм, завила волосы, а дополнением образа стали большие серьги.

Подписчики Манучарова были крайне удивлены, увидев Долину.

«Показалось с восковой фигурой Опры Уинфри», «Что с лицом Долиной?», «А все заметили неживое лицо Долиной? Вот уж воистину для некоторых фильтры зло», — писали они.

Однако некоторым фанатам понравился новый образ певицы. Они отметили, что в таком костюме и с такой прической Долина «очень хорошо выглядит».