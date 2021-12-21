Ида Галич рассказала о жизни после развода

Популярная блогерша и телеведущая Ида Галич рассказала, как складывается ее жизнь после развода с бизнесменом Аланом Басиевым, о расставании с которым она объявила в начале года. Подробности знаменитость раскрыла в интервью журналу Hello!

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По словам блогерши, после расставания с супругом она стала жить с родителями.

«Мы почти всю жизнь живем [с родителями] вместе. Я жила отдельно небольшой промежуток времени, пару лет до замужества и когда была замужем», — вспомнила она.

Галич отметила, что ей комфортно с родственниками, несмотря на то, что иногда они ссорятся и выясняют отношения.

Телеведущая добавила, что родители помогают ей присматривать за сыном Леоном.

«Я наполовину осетинка — у нас очень сильные семейные кланы, для нас важно быть вместе, поддерживать друг друга. Мы знаем, что все вопросы проще решить сообща, так можно разрулить любую ситуацию», — подчеркнула она.

Галич призналась, что без семьи считает себя более уязвимой, чем вместе с ней.

Ранее блогерша раскрыла подробности развода с Басиевым. Галич заявила, что инициатором развода выступил ее экс-супруг. Также она опровергла слухи о том, что бывший муж зарабатывал меньше ее.

Галич подтвердила информацию о разводе с Басиевым в конце января 2021 года. Тогда же она уточнила, что причиной расставания не была неверность кого-либо из партнеров.