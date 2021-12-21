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26 минут назад

РЕН ТВ: пострадавшая при пожаре Хлебникова остается в больнице

Певица Марина Хлебникова остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Пострадавшая при пожаре Хлебникова остается в больнице
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

56-летняя артистка восстанавливается после ожогов, полученных при пожаре в ноябре. Восстановление продлится еще долго.

Утверждается, что певица разговаривает и реагирует на внешние факторы.

Известно, что к Марине Хлебниковой стали ненадолго пускать родных.

Заслуженную артистку России Марину Хлебникову госпитализировали 18 ноября после пожара в ее квартире. Хлебникова получила ожоги и отравление продуктами горения, у нее были повреждены дыхательные пути. Некоторое время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Ранее Хлебникова выложила аудиосообщение, в котором рассказала, что идет на поправку. Она пообещала регулярно выходить на связь с поклонниками.

Шоу-бизнес,Марина Хлебникова,РЕН ТВ,
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