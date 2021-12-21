Жена Тарасова ответила на публичный выпад Бузовой

Модель Анастасия Костенко вступилась за своего супруга Дмитрия Тарасова после публичного выпада со стороны певицы Ольги Бузовой. В сторис своего Instagram она отметила, что телеведущей не стоит акцентироваться на прошлом.

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«В карете прошлого далеко не уедешь», — написала она, отметив, что цитата взята из книги Максима Горького «На дне».

Напомним, что Бузова неоднократно заявляла, что их брак с Тарасовым разрушила именно Костенко. Бывший футболист якобы начал изменять законной супруге, а когда певица узнала об этом, то развелась. Костенко и Тарасов через некоторое время сыграли свадьбу, а за последние три года у пары родились трое детей.