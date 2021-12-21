Валерия переезжает из Москвы к больной матери

«Загадаю-ка я деду Морозу загородный дом, чтобы жить всем вместе, а не навещать друг друга. Конечно, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Ищем подходящий уже два года, но что-то мне подсказывает, что в этом году все может получиться», — написала она.