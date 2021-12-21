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1 час назад

Валерия переезжает из Москвы к больной матери

Певица Валерия намекнула, что вместе с супругом Иосифом Пригожиным переедет из Москвы за город.

Валерия переезжает из Москвы к больной матери
Фото: InstagramInstagram

В Instagram она поделилась кадрами с семейного застолья дома у матери — 83-летней Галины Николаевны Перфиловой.

«Загадаю-ка я деду Морозу загородный дом, чтобы жить всем вместе, а не навещать друг друга. Конечно, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Ищем подходящий уже два года, но что-то мне подсказывает, что в этом году все может получиться», — написала она.

Два года назад мать Валерии перенесла в Швейцарии операцию по замене обоих коленных составов, после чего вынуждена передвигаться с помощью ходунков. Очевидно, после покупки загородной недвижимости она хочет перевезти маму к себе.

Ранее Валерия рассказала, как Пригожин похудел на 11 килограммов.

Шоу-бизнес,Валерия,Иосиф Пригожин,
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