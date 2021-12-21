Валерия переезжает из Москвы к больной матери

Певица Валерия намекнула, что вместе с супругом Иосифом Пригожиным переедет из Москвы за город.
В Instagram она поделилась кадрами с семейного застолья дома у матери — 83-летней Галины Николаевны Перфиловой.
«Загадаю-ка я деду Морозу загородный дом, чтобы жить всем вместе, а не навещать друг друга. Конечно, на Деда Мороза надейся, а сам не плошай. Ищем подходящий уже два года, но что-то мне подсказывает, что в этом году все может получиться», — написала она.
Два года назад мать Валерии перенесла в Швейцарии операцию по замене обоих коленных составов, после чего вынуждена передвигаться с помощью ходунков. Очевидно, после покупки загородной недвижимости она хочет перевезти маму к себе.
Ранее Валерия рассказала, как Пригожин похудел на 11 килограммов.