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24 минуты назад

Градскому предлагали покинуть шоу «Голос» незадолго до смерти

«Первый канал» предлагал Александру Градскому сделать замену на «Голосе» незадолго до его смерти. Певец посчитал это унизительным и настоял на продолжении работать в прежнем режиме, сообщает Telegram-канал Baza.

«Это унизительно»: Градский отверг предложение Первого канала незадолго до смерти
Фото: ТАССТАСС

«Первый канал» также заказывал специальную медицинскую перевозку Градскому, чтобы артист мог принимать участие в съемках телепроекта несмотря на плохое самочувствие. Сначала его привозили в студию «Голоса» на коляске, а после - на специальных носилках. Музыкант планировал довести свои проекты до конца и отказывался уходить на больничный.

Стало известно о наследстве Александра Градского

Артист заболел коронавирусом в конце августа, после трехдневных съемок нового сезона «Голоса». Певец не был вакцинирован и был госпитализирован на три недели. При этом в больнице он продолжал работать и придумывать номера для своих подопечных. Однако COVID-19 значительно повлиял на здоровье музыканта, и после выписки перенесенная болезнь дала о себе знать.

Уже 2 ноября телеканал выделил Градскому медицинскую транспортировку, которая привозила и отвозила певца на двенадцатичасовые съемки, во время которых также дежурила бригада скорой помощи.

Кроме того, по словам знакомых артиста, семья уговаривала Александра Борисовича отправиться на реабилитацию.

Последние съемки шоу прошли 17 ноября. Отмечается, что уже тогда состояние Градского ухудшилось — певец плохо себя чувствовал, и его мучили сильные боли.

Однако музыканта не отстранили от работы - руководство «Первого канала» ссылалось на его отказ уходить на больничный. Спустя несколько дней Градского экстренно доставили в больницу с подозрением на инсульт, а в ночь на 28 ноября он скончался.

Шоу-бизнес,Александр Градский,
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