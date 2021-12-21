В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
51 минуту назад

Жена Дмитрия Тарасова ответила на публичный выпад Ольги Бузовой

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко оставила в своем блоге реплику, которую многие расценили как ответ бывшей жене игрока Ольге Бузовой. Последняя устроила целую сцену на вручении премии телеканала Fashion TV.

Жена Тарасова ответила на публичный выпад Бузовой
Фото: соцсетисоцсети

«В карете прошлого далеко не уедешь», — написала Анастасия в своем блоге.

Днем ранее «поющая ведущая» Бузова решила сделать свои прошлые отношения частью шоу. Она завила со сцене, что часто представляла себе встречу с бывшим мужем.

«Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? – заявила Ольга. - Я тебя не вижу. Слава Богу, конечно. А вот он машет с галерки». Далее бывшая звезда «Дома-2» решила расписать его чувства. «Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак!»» - сказала Бузова.

Тарасов и Костенко поженились вскоре после развода футболиста со второй женой Ольгой. У супругов есть двое дочерей и сын.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Дмитрий Тарасов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители