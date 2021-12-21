Жена Тарасова ответила на публичный выпад Бузовой

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко оставила в своем блоге реплику, которую многие расценили как ответ бывшей жене игрока Ольге Бузовой. Последняя устроила целую сцену на вручении премии телеканала Fashion TV.
«В карете прошлого далеко не уедешь», — написала Анастасия в своем блоге.
Днем ранее «поющая ведущая» Бузова решила сделать свои прошлые отношения частью шоу. Она завила со сцене, что часто представляла себе встречу с бывшим мужем.
«Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? – заявила Ольга. - Я тебя не вижу. Слава Богу, конечно. А вот он машет с галерки». Далее бывшая звезда «Дома-2» решила расписать его чувства. «Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак!»» - сказала Бузова.
Тарасов и Костенко поженились вскоре после развода футболиста со второй женой Ольгой. У супругов есть двое дочерей и сын.