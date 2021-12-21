Жена Тарасова ответила на публичный выпад Бузовой

«Дело в том, что в этом зале сидит мой бывший муж. Дим, где ты? – заявила Ольга. - Я тебя не вижу. Слава Богу, конечно. А вот он машет с галерки». Далее бывшая звезда «Дома-2» решила расписать его чувства. «Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную девушку страны, думает: «Какой же я дурак!»» - сказала Бузова.