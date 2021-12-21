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1 час назад

Видео: Бузова прилюдно высмеяла бывшего супруга Тарасова

Телеведущая и певица Ольга Бузова высмеяла бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова на церемонии вручения премии Fashion TV. Соответствующие кадры опубликованы в Сети.

Исполнительница хита «Мало половин» вышла на сцену для награждения в номинации «Самый стильный артист года». Узнав, что в зале присутствует ее экс-супруг, Бузова не преминула высказаться о Тарасове.

«Он машет с галерки...Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: “Какой же я дурак. Как я мог ее потерять”», – заявила российская селебрити.

Футболист не оставил без внимания колкие шутки в свой адрес со стороны бывшей жены. Поднявшись на сцену за наградой, Тарасов пожелал Бузовой счастья и любви, какую он нашел после их развода.

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