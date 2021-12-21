«Он машет с галерки...Как всегда. Раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, а сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую влиятельную девушку страны, кусает локти и думает: “Какой же я дурак. Как я мог ее потерять”», – заявила российская селебрити.