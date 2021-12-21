В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
43 минуты назад

Татьяна Тарасова раскрыла правду о самочувствии

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова все еще в больнице, пишут в СМИ. Спортсменку увезли в палату в середине декабря, ей пришлось пропустить финальный выпуск «Ледникового периода».

Татьяна Тарасова рассказала о самочувствии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», – сообщила Тарасова РИА Новости.

Татьяна стала плохо себя чувствовать, ей вызвали скорую. Спортсменка жаловалась на ужасную слабость и боли в груди. Бригада осмотрела пациентку и оставила дома для самостоятельного лечения. Но вскоре состояние ухудшилось, и Тарасову госпитализировали.

Весь мир фигурного катания молится за здоровье тренера. Надеемся, она скоро поправится.

Ранее Тарасова повздорила с семьей Яны Рудковской. «ФедералПресс» писал, что продюсер вступилась за сына.

Шоу-бизнес,Татьяна Тарасова,Яна Рудковская,ФедералПресс,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители