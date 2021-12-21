Татьяна Тарасова рассказала о самочувствии

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова все еще в больнице, пишут в СМИ. Спортсменку увезли в палату в середине декабря, ей пришлось пропустить финальный выпуск «Ледникового периода».

«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», – сообщила Тарасова РИА Новости.

Татьяна стала плохо себя чувствовать, ей вызвали скорую. Спортсменка жаловалась на ужасную слабость и боли в груди. Бригада осмотрела пациентку и оставила дома для самостоятельного лечения. Но вскоре состояние ухудшилось, и Тарасову госпитализировали.

Весь мир фигурного катания молится за здоровье тренера. Надеемся, она скоро поправится.