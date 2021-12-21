Брухунова похвасталась дорогостоящим подарком от Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подарок, который ей сделал муж во время посещения театра Наций. В сторис своего Instagram она показала, что обнаружила в сумке коробку с новым iPhone 13 Pro Mas небесно-голубого цвета на 512 ГБ — стоимость этой модели составляет около 140 тыс. рублей.

Фото: ТАСС ТАСС

«Полезла в антракте за водой, а тут вон оно что… Подарочек мне спрятан», — написала Брухунова.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них появился совместный сын Ваган.

С экс-супругой, юмористкой Еленой Степаненко, Петросян развелся в 2018 году, однако судебные тяжбы по поводу раздела имущества идут до сих пор.