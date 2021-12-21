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1 час назад

Брухунова похвасталась дорогостоящим подарком от Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подарок, который ей сделал муж во время посещения театра Наций. В сторис своего Instagram она показала, что обнаружила в сумке коробку с новым iPhone 13 Pro Mas небесно-голубого цвета на 512 ГБ — стоимость этой модели составляет около 140 тыс. рублей.

Брухунова похвасталась дорогостоящим подарком от Петросяна
Фото: ТАССТАСС

«Полезла в антракте за водой, а тут вон оно что… Подарочек мне спрятан», — написала Брухунова.

Напомним, что Татьяна Брухунова и Евгений Петросян сыграли свадьбу в декабре 2019 года. В марте 2020 года у них появился совместный сын Ваган.

С экс-супругой, юмористкой Еленой Степаненко, Петросян развелся в 2018 году, однако судебные тяжбы по поводу раздела имущества идут до сих пор.

Ранее суд решил оставить коллекцию за Петросяном неделимой, однако Степаненко получила самую большую квартиру в центре Москвы, площадью 512 квадратных метров, а также собрание книг.

Шоу-бизнес,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
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