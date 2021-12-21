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46 минут назад

Всегда был свободен: Лепс прокомментировал развод

Музыкант Григорий Лепс прокомментировал развод с супругой после своего ежегодного праздничного концерта. Как сообщает «КП», артист отметил, что несмотря на разрыв с балериной Анной Шаплыковой, у него «хорошее семейное положение».

Лепс прокомментировал свой развод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Статус "свободен" у меня был всегда и в семейном положении, и без семейного положения. Я — артист, а артист свободен сам по себе», — заявил Лепс.

Новый год музыкант собирается встретить с семьей, после чего он собирается съездить на работу. После его ждет небольшой перерыв, после которого он снова отправится домой к родным.

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Напомним, что 20 декабря суд развел Лепса и Шаплыкову после 20 лет брака. Предположительно, у пары был заключен брачный контракт, который позволил провести процедуру без споров.

Известно, что ранее Лепс и его бизнес партнер вышли из доли в прибыльном ювелирном предприятии — теперь оно полностью принадлежит Шаплыковой. Кроме того, у пары имеется ряд дорогой недвижимости.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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