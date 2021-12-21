Адвокат объяснил, как Лепсу удалось развестись за день

Получается, он все отдал жене и не собирается бороться ни за отношения, ни за семейное имущество. Если бы пара делила все нажитое в браке, они бы подали заявление в районный, а не мировой суд. Тогда союз расторгали бы параллельно с решением имущественных вопросов, — объясняет Алешкин. Он добавляет, что согласие певца могло быть связано с его эмоциональным упадком.