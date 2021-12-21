В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

Адвокат объяснил, как Лепсу удалось развестись с женой за один день

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова объявили о разводе после более 20 лет отношений и удивили поклонников расторжением брака всего за один день. Казалось, что супругов ждет долгий раздел имущества и споры над местом жительства детей. Тем не менее пара рассталась на мирной ноте, а адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как Лепсу и Шаплыковой удалось расторгнуть брак так быстро.

Адвокат объяснил, как Лепсу удалось развестись за день
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам адвоката, скорее всего бывшие супруги заранее составили брачный договор, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми и размер алиментов. У бывших супругов нет предмета спора.

Получается, он все отдал жене и не собирается бороться ни за отношения, ни за семейное имущество. Если бы пара делила все нажитое в браке, они бы подали заявление в районный, а не мировой суд. Тогда союз расторгали бы параллельно с решением имущественных вопросов, — объясняет Алешкин. Он добавляет, что согласие певца могло быть связано с его эмоциональным упадком.

Шоу-бизнес,Андрей Алешкин,Григорий Лепс,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители