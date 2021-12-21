Адвокат объяснил, как Лепсу удалось развестись за день

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова объявили о разводе после более 20 лет отношений и удивили поклонников расторжением брака всего за один день. Казалось, что супругов ждет долгий раздел имущества и споры над местом жительства детей. Тем не менее пара рассталась на мирной ноте, а адвокат Андрей Алешкин в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, как Лепсу и Шаплыковой удалось расторгнуть брак так быстро.
По словам адвоката, скорее всего бывшие супруги заранее составили брачный договор, в котором четко оговорены все материальные моменты, опека над детьми и размер алиментов. У бывших супругов нет предмета спора.
Получается, он все отдал жене и не собирается бороться ни за отношения, ни за семейное имущество. Если бы пара делила все нажитое в браке, они бы подали заявление в районный, а не мировой суд. Тогда союз расторгали бы параллельно с решением имущественных вопросов, — объясняет Алешкин. Он добавляет, что согласие певца могло быть связано с его эмоциональным упадком.