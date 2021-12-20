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34 минуты назад

«Думает, как он мог меня просрать»: Бузова прилюдно унизила бывшего мужа

Ольга Бузова унизила бывшего мужа Дмитрия Тарасова на церемонии вручения премии телеканала Fashion TV, передает телеграм-канал Super.

Бузова прилюдно унизила бывшего мужа
Фото:  instagram.com/buzova86/ instagram.com/buzova86/

Ольга получала премию в номинации «Fashion-артист года». Выйдя на сцену, она заявила, что неоднократно думала о том, как однажды встретится с бывшим мужем, «и вот это случилось».

Бузова обратилась к Тарасову, отметив, что не видит его в зале. Ей передали, что он машет с галерки.

«Машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: «какой же я дурак! Как я мог ее просрать!» - гордо продекламировала Бузова.

Тарасов выслушал речь бывшей жены со смущенной улыбкой на лице.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов были женаты с 2012 по 2016 год. После расставания с телеведущей футболист женился на модели Анастасии Костенко. Пара воспитывает троих детей.

Шоу-бизнес,Анастасия Костенко,Ольга Бузова,Дмитрий Тарасов,
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