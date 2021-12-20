Бузова прилюдно унизила бывшего мужа

«Машет с галерки. Как всегда! Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля, глядя на самую популярную и влиятельную девушку страны, думает: «какой же я дурак! Как я мог ее просрать!» - гордо продекламировала Бузова.