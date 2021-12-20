Пластика и психолог: что ждет Хлебникову после больницы

Певице Марине Хлебниковой, которая серьезно пострадала во время пожара в собственной квартире, после выхода из больницы может понадобиться помощь психолога и пластическая коррекция, пишет «Комсомольская правда».

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Хлебникова находится в больнице после пожара в своей квартире на Ратной улице в Москве. Она получила ожоги, больше всего пострадали лицо и волосы. Хлебникова также сильно надышалась угарным газом. Певицу изначально поместили на ИВЛ, затем она стала дышать сама. 9 декабря стало известно, что Хлебникову перевели из реанимации в ожоговое отделение, ее состояние стабилизировалось. Подруга артистки Нина Бусянина рассказала, что спустя месяц после пожара артистка все еще больна и слаба и с трудом разговаривает.

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«Марине предстоит принять себя с новыми особенностями внешности. Надеюсь, они будут минимальными. Учитывая особенности характера Хлебниковой, она сильная личность, много чего достигла, поэтому я думаю, у неё получится все преодолеть», - считает психолог Филипп Литвиненко.

По его словам, изменение внешности могло бы стать критическим моментом, если бы Хлебникова была только в начале или на пике карьеры.

«А она уже состоялась, как известная личность, внешность может повлиять только на ее женскую суть. Тут важно, чтобы окружение и любимый человек правильно отнесся к ситуации», - подчеркнул Литвиненко.

Он считает, что после выхода из больницы артистке будет необходимо время, чтобы принять себя, и в этот период излишнее внимание журналистов будет некстати. Близким также в это время будет нужно оградить Хлебникову от соцсетей, создать вокруг нее вакуум, благодаря этому восстановление пройдет менее травматично.

Врач высшей категории Сергей Длин в свою очередь отметил, что у Хлебниковой пострадали 20% тела, а не 50%, как сообщалось ранее, и это хорошая информация, потому что интоксикация уменьшается, прогнозы на регенерацию тканей благоприятные.

«Но тут пострадало лицо, в последующем, скорее всего, чтобы снивелировать рубцы, Марина захочет сделать пластику.

Восстановление, конечно, займет время. Я думаю, что три-пять месяцев и Марина полностью восстановится», - сказал Длин.

Он считает, что Хлебникову скоро выпишут из больницы.