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26 минут назад

Лоза рассказал о побочном заработке

Певец Юрий Лоза рассказал, что к нему каждый месяц обращаются с просьбой выступить, но ни разу не предлагали спеть песню «Плот» за бутылку коньяка, пишет News.ru.

Лоза рассказал о побочном заработке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Нет, такого не было. Официальные структуры, которые я поздравляю, которые есть в Интернете и которые платят налоги, — от них поступали предложения, и я иногда на такие предложения откликаюсь, чтобы кого-то поздравить. Это такой вот побочный заработок», — сказал Лоза.

По его словам, к нему каждый месяц обращаются с просьбой приехать, поздравить и исполнить свои песни.

«Конечно же, всем нужна песня «Плот». Все хотели бы, чтобы я ее спел», — добавил певец.

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