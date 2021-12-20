Лоза рассказал о побочном заработке

«Нет, такого не было. Официальные структуры, которые я поздравляю, которые есть в Интернете и которые платят налоги, — от них поступали предложения, и я иногда на такие предложения откликаюсь, чтобы кого-то поздравить. Это такой вот побочный заработок», — сказал Лоза.