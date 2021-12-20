Градскому заказывали медицинскую перевозку для участия в шоу

Первый канал заказывал специальную медицинскую перевозку композитору Александру Градскому, чтобы он продолжал участвовать в съемках. Делали это по желанию самого музыканта, отказывающегося уходить на больничный, сообщает Telegram-канал Baza.

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В конце августа после трехдневных съемок нового сезона «Голоса» у Градского диагностировали коронавирус. Композитор провел в больнице три недели, но и после выписки перенесенный COVID-19 продолжил давать о себе знать.

По данным издания, близкие уговаривали Градского отправиться на реабилитацию, а Первый канал предлагал сделать замену на шоу, но он счел это унизительным и настаивал на продолжении работы в прежнем режиме. Однако уже 2 ноября телеканал заказал Градскому специальную медицинскую транспортировку, которая привозила и отвозила его на 12-часовые съемки, где также дежурила бригада скорой помощи. Сначала его доставляли на «Голос» в коляске, но с ухудшением ситуации стали делать это с помощью специальных носилок.