В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
47 минут назад

«Первую космическую актрису» Пересильд ищут приставы

Актриса Юлия Пересильд оказалась должником, пишет Octagon.media со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

«Первую космическую актрису» Пересильд ищут приставы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнительное производство в отношении «первой космической актрисы» было открыто 9 ноября.

Знаменитость задолжала 60 480, 44 рубля Федеральной налоговой службе (ФНС). Налоговики обратились к судебным приставам в октябре 2020 года, а в марте 2021 года исполнительное производство могли закрыть – соответствующее постановление указано в хронологии дела на сайте мирового судьи.

Однако в ноябре 2021 года задолженность по налогам снова всплыла у ФССП.

С 5 по 17 октября Юлия Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко совершили первую в истории киноэкспедицию в космос, где сняли фильм «Вызов». В съемках также приняли участие работающие на МКС российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Шоу-бизнес,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители