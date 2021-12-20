«Первую космическую актрису» Пересильд ищут приставы

Актриса Юлия Пересильд оказалась должником, пишет Octagon.media со ссылкой на базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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Исполнительное производство в отношении «первой космической актрисы» было открыто 9 ноября.

Знаменитость задолжала 60 480, 44 рубля Федеральной налоговой службе (ФНС). Налоговики обратились к судебным приставам в октябре 2020 года, а в марте 2021 года исполнительное производство могли закрыть – соответствующее постановление указано в хронологии дела на сайте мирового судьи.

Однако в ноябре 2021 года задолженность по налогам снова всплыла у ФССП.