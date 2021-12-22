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1 час назад

Мать погибшего под декорацией в Большом театре обратилась за помощью к Путину

Мать погибшего под декорацией в Большом театре артиста Евгения Кулеша обратилась к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мать погибшего под декорацией в Большом театре обратилась за помощью к Путину
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ранее в комиссии по инциденту заявили, что 37-летний актер якобы был пьян и сам виноват в трагедии. Мать Евгения Светлана Кулеш не согласилась с данными выводами и попросила у главы государства помощи в расследовании гибели единственного сына.

«Обращаюсь к вам с последней надеждой на справедливость... Я утверждаю, что моего сына убили! Его убили халатность руководства театра, которое не обеспечило безопасность своему артисту. Сейчас, чтобы снять с себя всякую ответственность за случившееся, эти люди обвиняют во всем Женю. Они говорят, что он сам виноват, что он был пьян и поэтому сам попал под декорацию», — заявила она, утверждая, что виделась с сыном перед спектаклем. По словам женщины, он не был пьян.

О смерти актера миманса Евгения Кулеша на сцене Большого театра во время показа оперы «Садко» стало известно в начале октября этого года. В ходе спектакля артист отодвигал расположенный на сцене трон. В этот момент на него упали двухтонные декорации, в результате чего Кулеш получил открытый перелом черепа. Мужчина скончался на глазах у зрителей.

Шоу-бизнес,Несчастные случаи,Владимир Путин,
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