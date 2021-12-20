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1 час назад

Музыкант Величковский подал в суд из-за хитов «Технологии»

Участник группы Технология Леонид Величковский подал в суд на издательство «Джем». Как сообщает Mash, музыкант хочет получить 5,1 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

Музыкант Величковский подал в суд из-за хитов «Технологии»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Некоторое время назад «Джем» опубликовал композиции «Технологии» на стриминговых платформах. Величковский считает, что таким образом издательство нарушило его права, поскольку он является автором многих хитов группы.

При этом владелец «Джема» якобы не хочет разговаривать с музыкантом и заблокировал его во всех мессенджерах. По этой причине Величковский обратился в суд и потребовал с компании компенсацию.

Напомним, что Величковский — экс-участник групп «Биоконструктор», «Технология», продюсер Лады Дэнс, Ольги Бузовой и других исполнительниц. Группу «Технология» на основе коллектива «Биоконструктор» в 1990 году. Коллектив существует до сих пор.

Шоу-бизнес,лада Дэнс,
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