Музыкант Величковский подал в суд из-за хитов «Технологии»

Участник группы Технология Леонид Величковский подал в суд на издательство «Джем». Как сообщает Mash, музыкант хочет получить 5,1 млн рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

Некоторое время назад «Джем» опубликовал композиции «Технологии» на стриминговых платформах. Величковский считает, что таким образом издательство нарушило его права, поскольку он является автором многих хитов группы.

При этом владелец «Джема» якобы не хочет разговаривать с музыкантом и заблокировал его во всех мессенджерах. По этой причине Величковский обратился в суд и потребовал с компании компенсацию.