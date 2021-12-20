Анна Бузова пожаловалась на ссору с сестрой

«Повелась на провокацию, сама себя ругаю. Сегодня на чае — успокоительный сбор с утренней панической атакой. Ну его! Больше не думаю об этом ни секунды. Если вы ждете каких-то комментариев, то их не будет. Никогда не пойду против семьи. Это мой жизненный принцип!» — подчеркнула она.