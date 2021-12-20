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1 час назад

Анна Бузова пожаловалась на ссору с сестрой

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна находится в конфликте с компанией звездной родственницы. О том, что девушка больше не общается с подругами Ольгой Десятовской и Яной Акру, сообщает журнал StarHit.

Анна Бузова пожаловалась на ссору с сестрой
Фото: InstagramInstagram

Причина ссоры подруг все еще остается неизвестной, однако Анна призналась, что эта передышка была ей необходима.

«Я тоже скучаю, но все, что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс. Возможно, когда-нибудь эта четверка воссоединится», — написала 33-летняя Анна Бузова в личном блоге, прикрепив к публикации архивное видео с участием сестры, Десятовской и Акру.

Напомним, недавно Ольга Бузова рассказала в одном из интервью, что помогла сестре купить квартиру мечты. Однако эти слова не устроили Анну, в результате чего девушка поделилась своим взглядом на ситуацию.

«Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — резко прокомментировала Бузова-младшая.

Позднее Анна пожалела о сказанном и призналась, что неправильно интерпретировала слова сестры.

«Повелась на провокацию, сама себя ругаю. Сегодня на чае — успокоительный сбор с утренней панической атакой. Ну его! Больше не думаю об этом ни секунды. Если вы ждете каких-то комментариев, то их не будет. Никогда не пойду против семьи. Это мой жизненный принцип!» — подчеркнула она.

Шоу-бизнес,Анна Бузова,StarHit,
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