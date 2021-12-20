Лепс не пришел на свой развод

«Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе», — заявляла юрист.