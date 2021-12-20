Лепс не пришел на свой развод

Певец Григорий Лепс пропустил свой развод. Как сообщает Starhit, от музыканта в суд поступило согласие на расторжение брака, однако на само заседание он не явился.
«Решением судебного мирового участка номер 364 района Хамовники исковое заявление о расторжении брака Шаплыковой А.А. с Лепсверидзе Г.В. удовлетворено. В судебном заседании присутствовал только представитель истца. От ответчика в суд поступило согласие на расторжение брака», — сообщили в пресс-службе суда.
При этом ни Лепс, ни его уже бывшая супруга Анна Шаплыкова свое расставание не прокомментировали — только адвокат женщины, Оксана Якимова, поясняла, что решение разойтись они приняли вместе. Причиной же якобы стал кризис в отношениях.
«Всем для чего-то даются испытания, главное — достойно их пройти. Они сейчас как раз этим и занимаются. Оба взрослые и умные люди, может быть, этот шаг необходим, чтобы понять, насколько Анна и Григорий, наоборот, дороги друг другу. Кто знает, может быть, они еще когда-нибудь будут вместе», — заявляла юрист.
Напомним, что паре предстоит поделить имущество и бизнес. У бывших супругов осталась недвижимость почти на 1 млрд рублей.
Накануне развода музыкант вышел из состава учредителей компании, торгующей ювелирными украшениями под брендом Лепса. Вместе с ним из доли вышел и партнер по бизнесу, после чего Шаплыкова стала единственным владельцем компании, которая приносит 3,2 млн чистой прибыли в год.