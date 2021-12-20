«Чуть слух не потерял»: Салтыков оценил вокал Собчак

Певец Виктор Салтыков негативно настроен против блогеров, которые стремятся покорить эстраду. Он уверен, что каждый должен заниматься своим делом, сообщает StarHit.
64-летний Салтыков заявил, что для постоянных выступлений необходимо обладать не только трудоспособностью, но еще и талантом. Поэтому профессионала смущает, когда блогеры начинают петь, не обладая ни профильным образованием, ни природными данными.
«Интернет — это не всегда хорошо и не всегда помогает раскрутиться. Раньше артиста показывали на ТВ, и через пару дней он становился популярным и узнаваемым. А сейчас в Интернете очень много мусора. Нет многообразия ярких исполнителей. Мало кто собирает стадионы. Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное — ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял», — отметил артист.
При этом Салтыков рассказал, что следит за современными веяниями в музыке и интересуется творчеством популярных исполнителей. По его мнению, это необходимо делать, чтобы оставаться в медийной повестке, не отставая от будней нового поколения.
«Время бежит, и оставаться на ретро-волне тоже не очень правильно. Разрыв между поколениями внушительный, молодые не хотят слушать стариков, а старики не воспринимают молодых. И мы не слышим друг друга. Песни «Кони в яблоках» и «Белая ночь» 35 лет назад тоже долго не воспринимали. Пришлось пройти восемь худсоветов, чтобы поехать на гастроли», — подчеркнул певец.