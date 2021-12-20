«Чуть слух не потерял»: Салтыков оценил вокал Собчак

«Интернет — это не всегда хорошо и не всегда помогает раскрутиться. Раньше артиста показывали на ТВ, и через пару дней он становился популярным и узнаваемым. А сейчас в Интернете очень много мусора. Нет многообразия ярких исполнителей. Мало кто собирает стадионы. Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное — ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял», — отметил артист.