В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 74.29EUR 83.62
Войти в почту
1 час назад

«Чуть слух не потерял»: Салтыков оценил вокал Собчак

Певец Виктор Салтыков негативно настроен против блогеров, которые стремятся покорить эстраду. Он уверен, что каждый должен заниматься своим делом, сообщает StarHit.

«Чуть слух не потерял»: Салтыков оценил вокал Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости

64-летний Салтыков заявил, что для постоянных выступлений необходимо обладать не только трудоспособностью, но еще и талантом. Поэтому профессионала смущает, когда блогеры начинают петь, не обладая ни профильным образованием, ни природными данными.

«Интернет — это не всегда хорошо и не всегда помогает раскрутиться. Раньше артиста показывали на ТВ, и через пару дней он становился популярным и узнаваемым. А сейчас в Интернете очень много мусора. Нет многообразия ярких исполнителей. Мало кто собирает стадионы. Блогеры мне не очень нравятся, единицы профессиональных, которые несут в общую массу интересную и полезную информацию. Остальное — ересь. А что, они еще и поют? Я слышал, как поет Собчак, чуть слух не потерял», — отметил артист.

При этом Салтыков рассказал, что следит за современными веяниями в музыке и интересуется творчеством популярных исполнителей. По его мнению, это необходимо делать, чтобы оставаться в медийной повестке, не отставая от будней нового поколения.

«Время бежит, и оставаться на ретро-волне тоже не очень правильно. Разрыв между поколениями внушительный, молодые не хотят слушать стариков, а старики не воспринимают молодых. И мы не слышим друг друга. Песни «Кони в яблоках» и «Белая ночь» 35 лет назад тоже долго не воспринимали. Пришлось пройти восемь худсоветов, чтобы поехать на гастроли», — подчеркнул певец.

Шоу-бизнес,Виктор Салтыков,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители