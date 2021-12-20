Российский певец Григорий Лепс и его супруга Анна Шаплыкова готовятся к бракоразводному процессу. Недавно поклонники артиста сообщили о его странном поведении на концерте в Крокус Сити Холле.
Григорий Лепс во время последнего выступления начал снимать рубашку и оголил живот. Позже он предложил представительницам прекрасного проверить, все ли у него хорошо в любовных делах.
«Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», — заявил артист.
Поклонники исполнителя хита «Рюмка водки на столе» возмутились поведением кумира. Больше всего их шокировал тот факт, что 59-летний вокалист начал исполнять музыкальные композиции с нецензурными словами.
Ранее стало известно, что Лепс и Шаплыкова приняли решение расторгнуть брак. Данная новость шокировала поклонников звездной семьи. Их отношения начались в далеком 2000 году. Женщина подарила артисту троих детей.