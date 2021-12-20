Кудрявцева удивилась разводу Лепса после 20 лет брака

Телеведущая Лера Кудрявцева в программе «Звезды сошлись» призналась, что ее шокировало известие о разводе певца Григория Лепса. 20 лет брака, по мнению знаменитости, подразумевают отношения на всю жизнь.
В ходе обсуждения солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов предположил, что супруги «замучились» в столь длительных отношениях.
«Двадцать лет в браке – это огромный срок. Другое дело, что они, наверное, замучились уже», — заявил он.
Кудрявцева не согласилась с мнением Григорьева-Апполонова, аргументируя свою позицию тем, что после 20 лет брака отношения обычно сохраняются на всю жизнь.
«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», — сказала телеведущая.
Лепс познакомился с будущей супругой Анной Шаплыковой в 2000 году. Спустя два года состоялась их свадьба. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Еву и Николь, а также сына Ивана.
Ранее Лепс подарил супруге ювелирную компанию перед разводом.