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58 минут назад

Наташа Королева берет 30 тысяч рублей за беседу с фанатами

Известная российская исполнительница Наташа Королева сообщила, сколько денег ей приносят поздравления для фанатов. Она готова побеседовать с поклонниками за 30 тыс. рублей.

Королева начала зарабатывать на общении с фанатами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Королева придумала новый способ заработка в Instagram, который стал приносить ей хороший доход. Наташа записывает видеопоздравления для подписчиков и берет за это деньги. Артистка отметила, что такая услуга пользуется популярностью.

Певица подчеркнула, что в день у нее бывает по 20 заказов. И необходимо все подготовить на определенную дату.

Наташа говорит, что таким способом уже заработала около миллиона рублей. Но все деньги от таких заказов она не оставляет себе, а отдает на благотворительность.

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Также Королева предлагает фолловерам разные виды услуг, которые разнятся по стоимости. Например, за пять тысяч рублей она может записать видеопоздравление длительностью полминуты. А за 30 тыс. рублей Наташа может поговорить с любым желающим о жизни.

К такой деятельности артистка привлекла и своего супруга – стриптизера Тарзана. Совместное поздравление от звездных супругов стоит 15 тыс. рублей.

Шоу-бизнес,Наташа Королева,
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