Королева начала зарабатывать на общении с фанатами

Известная российская исполнительница Наташа Королева сообщила, сколько денег ей приносят поздравления для фанатов. Она готова побеседовать с поклонниками за 30 тыс. рублей.

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Королева придумала новый способ заработка в Instagram, который стал приносить ей хороший доход. Наташа записывает видеопоздравления для подписчиков и берет за это деньги. Артистка отметила, что такая услуга пользуется популярностью.

Певица подчеркнула, что в день у нее бывает по 20 заказов. И необходимо все подготовить на определенную дату.

Наташа говорит, что таким способом уже заработала около миллиона рублей. Но все деньги от таких заказов она не оставляет себе, а отдает на благотворительность.

Также Королева предлагает фолловерам разные виды услуг, которые разнятся по стоимости. Например, за пять тысяч рублей она может записать видеопоздравление длительностью полминуты. А за 30 тыс. рублей Наташа может поговорить с любым желающим о жизни.