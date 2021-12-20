В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
35 минут назад

Шура устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар»

Российский поп-певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». Об этом пишет Starhit.

Шура устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар»
Фото: InstagramInstagram

Известно, что для своего выступления на полуфинале телепроекта артист выбрал хит Лолиты «Пошлю его на...». Однако в один из дней съемок у исполнителя хита «Холодная луна» не удался ни один дубль, а его команда злилась, что тот не подготовился как следует и не разобрал партитуру.

Отмечается, что концертный директор Шуры Павел Депершмидт упрашивал Шуру взять себя в руки. В определенный момент певец заявил, что устал и готов покинуть шоу, а также обматерил своего помощника. Несмотря на это, исполнитель продолжил съемки.

Ранее певица Вика Цыганова со скандалом покинула телепроект «Суперстар! Возвращение» после шестого эпизода шоу. «Я поигралась в это шоу, но моя жизнь, она не шоу. Самое главное, что я осталась собой: я пришла в галифе, в галифе и уйду», — заявила Цыганова, поблагодарив организаторов и публику.

Шоу-бизнес,Вика Цыганова,Александр Медведев,StarHit,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители