Шура устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар»

Российский поп-певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) устроил скандал в ходе съемок шоу «Суперстар! Возвращение». Об этом пишет Starhit.

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Известно, что для своего выступления на полуфинале телепроекта артист выбрал хит Лолиты «Пошлю его на...». Однако в один из дней съемок у исполнителя хита «Холодная луна» не удался ни один дубль, а его команда злилась, что тот не подготовился как следует и не разобрал партитуру.

Отмечается, что концертный директор Шуры Павел Депершмидт упрашивал Шуру взять себя в руки. В определенный момент певец заявил, что устал и готов покинуть шоу, а также обматерил своего помощника. Несмотря на это, исполнитель продолжил съемки.