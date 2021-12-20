Раскрыты новогодние гонорары звезд

«Телепрограмма» составила рейтинг гонораров российских артистов за корпоративы и поставила на первое место Григория Лепса и Светлану Лободу. По данным издания, их заработок в новогоднюю ночь может достигать 10 - 15 млн рублей.
По информации «Телепрограммы», оба артиста буду выступать в Новый год в концертном зале в Барвихе, где одно место за столиком стоит 80 - 400 тыс. рублей в зависимости от близости к сцене. Издание отмечает, что в новогоднюю ночь Лепс также выступит в «Крокусе».
За Лободой и Лепсом в рейтинге следует Полина Гагарина. Ее гонорар за новогодние корпоративы газета оценила в семь - девять миллионов рублей.
По данным «Телепрограммы», Дима Билан, Little Big, «Руки Вверх!», Zivert, Ани Лорак, Сергей Лазарев, Александр Ревва и Любовь Успенская выступают за четыре - шесть миллионов рублей. Гонорар Анны Седоковой, Стаса Костюшкина, Niletto, Наташи Королевой и «Иванушек International» издание оценивает в 1,5 - 2,5 миллиона рублей.
Организатор концертов Табриз Шахиди ранее рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.
По словам Шахиди, больше всего артисты зарабатывают не в Москве, а в провинциальных городах, где за один вечер у них бывает несколько выступлений.
По словам Шахиди, топ-30 артистов на самые популярные даты уже забронированы - это Светлана Лобода, Леонид Агутин, Юлия Зиверт, Валерий Меладзе, БИ-2, Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Елена Темникова, Филипп Киркоров и Дима Билан.
О гонорарах российских звезд за корпоративы ранее писала «Комсомольская правда». По данным издания, одни из самых высоких расценок - у певицы Аллы Пугачевой, но соглашается она на корпоративы редко.
Газета утверждала, что Пугачева рассматривает каждое предложение в индивидуальном порядке, а цена за ее выступление в декабре может достигать 300 тысяч евро (более 24 миллионов рублей).