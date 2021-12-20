Раскрыты новогодние гонорары звезд

«Телепрограмма» составила рейтинг гонораров российских артистов за корпоративы и поставила на первое место Григория Лепса и Светлану Лободу. По данным издания, их заработок в новогоднюю ночь может достигать 10 - 15 млн рублей.

По информации «Телепрограммы», оба артиста буду выступать в Новый год в концертном зале в Барвихе, где одно место за столиком стоит 80 - 400 тыс. рублей в зависимости от близости к сцене. Издание отмечает, что в новогоднюю ночь Лепс также выступит в «Крокусе».

За Лободой и Лепсом в рейтинге следует Полина Гагарина. Ее гонорар за новогодние корпоративы газета оценила в семь - девять миллионов рублей.

Организатор концертов Табриз Шахиди ранее рассказал, что российские знаменитости перед Новым годом зарабатывают по три гонорара за один вечер выступлений.

По словам Шахиди, больше всего артисты зарабатывают не в Москве, а в провинциальных городах, где за один вечер у них бывает несколько выступлений.

О гонорарах российских звезд за корпоративы ранее писала «Комсомольская правда». По данным издания, одни из самых высоких расценок - у певицы Аллы Пугачевой, но соглашается она на корпоративы редко.