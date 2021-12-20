В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-1° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
26 минут назад

«Становится традицией»: Кудрявцева высказалась о разводе Лепса

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала развод Григория Лепса. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ она заявила, что не понимает, как можно разводиться после 20 лет совместной жизни.

"Замучились": Кудрявцева высказалась о разводе Лепса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе передачи участник «Иванушек International» Андрей Григорьев Апполонов высказался, что на самом деле «20 лет в браке — огромный срок». Другое дело, что замучились уже они, наверное», — добавил певец.

«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», — ответила ему Кудрявцева.

Напомним, что судебный процесс по разводу Лепса с супругой Анной Шашлыковой начинается сегодня, 20 декабря. Им предстоит поделить имущество и бизнес.

Какой роскошный подарок Лепс сделал жене перед разводом

В частности, у пары есть недвижимость почти на 1 млрд рублей, а накануне музыкант вышел из состава учредителей компании, торгующей ювелирными украшениями под брендом Лепса, вместе со своим партнером по бизнесу. Таким образом, его супруга стала единственным владельцем компании, которая приносит 3,2 млн чистой прибыли в год.

Шоу-бизнес,Андрей Григорьев,Григорий Лепс,Лера Кудрявцева,НТВ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители