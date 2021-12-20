"Замучились": Кудрявцева высказалась о разводе Лепса

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала развод Григория Лепса. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ она заявила, что не понимает, как можно разводиться после 20 лет совместной жизни.
В ходе передачи участник «Иванушек International» Андрей Григорьев Апполонов высказался, что на самом деле «20 лет в браке — огромный срок». Другое дело, что замучились уже они, наверное», — добавил певец.
«В последнее время у мужчин это становится уже доброй традицией. Двадцать лет в браке. Оп! И развод! Ну как это они замучились? Где 20 лет, то там и на всю жизнь», — ответила ему Кудрявцева.
Напомним, что судебный процесс по разводу Лепса с супругой Анной Шашлыковой начинается сегодня, 20 декабря. Им предстоит поделить имущество и бизнес.
В частности, у пары есть недвижимость почти на 1 млрд рублей, а накануне музыкант вышел из состава учредителей компании, торгующей ювелирными украшениями под брендом Лепса, вместе со своим партнером по бизнесу. Таким образом, его супруга стала единственным владельцем компании, которая приносит 3,2 млн чистой прибыли в год.