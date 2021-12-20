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43 минуты назад

Назван невероятный гонорар Верки Сердючки за новогодний концерт в Дубае

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, в этом году оказался вне конкуренции и по спросу, и по гонорарам. В новогоднюю ночь 31 декабря музыкант выступит в Дубае на фестивале Big Art Festival в самом крутом отеле Raffles The Palm, пишет Teleprogramma.pro.

Сердючка получит невероятный гонорар за новогодний концерт в Дубае
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Билет на новогодний ужин с участием украинской звезды стоит €2 тысячи, это 167 тысяч рублей. Гонорар, который получит за свой концерт Сердючка, составляет от 15 млн рублей. У Данилко большой коллектив — это танцоры, музыканты, поэтому деньги за выступление талантливого артиста вполне оправданы.

На этом же фестивале выступит и российский коллектив — «Иванушки International», но их гонорар гораздо скромнее. Они получат в десять раз меньше Сердючки — по полтора миллиона рублей на брата.

Другие украинские звёзды также востребованы на праздничных заказах. Это Monatik, Тина Кароль, Настя Каменских, Оля Полякова, Настя Дорофеева, группа KAZKA. Их гонорары составляют от 1,5 до 2 млн рублей.

Ранее Леонид Агутин рассказал, сколько платят звёздам за участие в новогодних «огоньках». Оказывается, артисты вообще не получают за это денег, о чём певец сообщил в Instagram, отвечая на вопрос поклонника.
Шоу-бизнес,Андрей Данилко,Тина Кароль,Настя Каменских,Леонид Агутин,
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