Сердючка получит невероятный гонорар за новогодний концерт в Дубае

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий как Верка Сердючка, в этом году оказался вне конкуренции и по спросу, и по гонорарам. В новогоднюю ночь 31 декабря музыкант выступит в Дубае на фестивале Big Art Festival в самом крутом отеле Raffles The Palm, пишет Teleprogramma.pro.

Билет на новогодний ужин с участием украинской звезды стоит €2 тысячи, это 167 тысяч рублей. Гонорар, который получит за свой концерт Сердючка, составляет от 15 млн рублей. У Данилко большой коллектив — это танцоры, музыканты, поэтому деньги за выступление талантливого артиста вполне оправданы.

На этом же фестивале выступит и российский коллектив — «Иванушки International», но их гонорар гораздо скромнее. Они получат в десять раз меньше Сердючки — по полтора миллиона рублей на брата.

Другие украинские звёзды также востребованы на праздничных заказах. Это Monatik, Тина Кароль, Настя Каменских, Оля Полякова, Настя Дорофеева, группа KAZKA. Их гонорары составляют от 1,5 до 2 млн рублей.