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18 минут назад

Бузову довели до слез на белорусском ТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов отказался комментировать номер подопечного певицы Ольги Бузовой Никиты Белько в шоу «Х-Фактор» на телеканале «Беларусь-1», что стало причиной слез артистки.

Бузову довели до слез на белорусском ТВ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Никите Белько 16 лет, на прошлых съемках он не получил ни одного положительного отзыва Соседова, который является членов жюри. Критик считает, что у молодого человека нет музыкального таланта, сообщает StarHit.

Белько в отвепт заметил, что Соседов несправедлив в своей оценке, потому что всю жизнь пробивался благодаря таланту, а не внешности. Критик же посчитал, что Белько не уважает членов жюри.

«Пренебрежительное отношение к членам жюри недопустимо! Нет уважения молодых людей к старшим даже на уровне шоу. Что уж говорить про детей и родителей», – возмутился Соседов.

Бузова назвала происходящее провокацией, которую критик спланировал специально.

«Ты что, с ума сошла, подружка? Перестань! Оль, ты в своем уме?» – отреагировал он.

В конце и Белько и Бузова разрыдались.

Шоу-бизнес,Сергей Соседов,StarHit,
18+
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