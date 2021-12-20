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31 минуту назад

Актриса Шарлотта Арнольд публично обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Артистка прервала молчание о случившемся, опубликовав пост на своей странице в Twitter, пишет France News Live. 25-летняя актриса, звезда сериала "Расследования Френки Дрейк", опубликовала в социальных сетях, что стала "жертвой великого российского актера".

Канадская актриса обвинила Депардье в изнасиловании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, инцидент произошел в августе 2018 года. С тех пор она хранила молчание, однако "молчание хоронит ее заживо". В свою очередь Депардье обвинение отрицает, а его адвокаты заявили, что будут отстаивать интересы 72-летнего актера в судебном порядке.

Впервые о предъявлении Жерару Депардье обвинений в изнасиловании стало известно в феврале 2020 года. Тогда сообщалось, что с обвинением в адрес актера выступила молодая актриса, по ее словам инцидент произошел летом 2018 года.

Следствие было прекращено в июне 2019 года, поскольку не был обнаружен состав преступления. Актер опровергал обвинения со стороны девушки. В августе 2020 года прокуратура Парижа направила запрос о возобновлении дела. В октябре сообщалось о возобновлении расследования.

Шоу-бизнес,Шарлотта Арнольд,Жерар Депардье,
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