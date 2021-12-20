Канадская актриса обвинила Депардье в изнасиловании

Канадская актриса Шарлотта Арнольд обвинила Жерара Депардье в изнасиловании. Артистка прервала молчание о случившемся, опубликовав пост на своей странице в Twitter, пишет France News Live. 25-летняя актриса, звезда сериала "Расследования Френки Дрейк", опубликовала в социальных сетях, что стала "жертвой великого российского актера".

По ее словам, инцидент произошел в августе 2018 года. С тех пор она хранила молчание, однако "молчание хоронит ее заживо". В свою очередь Депардье обвинение отрицает, а его адвокаты заявили, что будут отстаивать интересы 72-летнего актера в судебном порядке.

Впервые о предъявлении Жерару Депардье обвинений в изнасиловании стало известно в феврале 2020 года. Тогда сообщалось, что с обвинением в адрес актера выступила молодая актриса, по ее словам инцидент произошел летом 2018 года.