Бузова пожаловалась на нехватку мужчин в России

"Он постоянно что-то критикует там мне за глаза, а в глаза говорит только, насколько я прекрасна и талантлива. Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа. Я уже привыкла к его комментариям, ему же нужно что-то говорить о самых популярных людях, чтобы о нем писали. Вот он постоянно что-то нелестное и говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову?! Конечно, нет", — сказала Бузова.