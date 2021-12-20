Бузова пожаловалась на нехватку мужчин в России

Певица Ольга Бузова рассказала о личной жизни и пожаловалась на недостаток мужчин в России. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда". Певица призналась, что после расставания с рэпером Давидом Манукяном поняла, что счастье любит тишину.
"Когда за твоими отношениями следят, а потом разбирают на кусочки, я принимаю близко к сердцу свои сердечные драмы и очень сильно страдаю. Возможно, было бы проще, если бы никто не знал о моих отношениях", - сказала она.
При этом, по ее словам, если человек счастлив, нет ничего плохого в том, чтобы поделиться счастьем с другими. Бузова рассказала, что уже нашла наряд для будущего мужа, осталось лишь найти избранника.
"А с этим проблема, потому что на девять девчонок по статистике сколько? Семь ребят, а может быть, пять. Или вообще нет", — негодует певица.
Ранее Бузова в интервью "Газете.Ru" призналась, что привыкла к критике журналиста Сергея Соседова в свой адрес. По мнению артистки, на подобное он идет ради упоминания в СМИ.
"Он постоянно что-то критикует там мне за глаза, а в глаза говорит только, насколько я прекрасна и талантлива. Сергей Соседов — знатный ловитель хайпа. Я уже привыкла к его комментариям, ему же нужно что-то говорить о самых популярных людях, чтобы о нем писали. Вот он постоянно что-то нелестное и говорит обо мне и Алле Пугачевой. Разве можно обижаться на человека, который заявляет на полном серьезе, что главная певица в нашей стране, легендарная Алла Пугачева, своей популярностью обязана Сергею Соседову?! Конечно, нет", — сказала Бузова.